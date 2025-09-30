الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الصحفيين والهيئة العربية للتصنيع يوقّعان اتفاقية تعاون مشترك لبناء المدينة السكنية

توقيع بروتوكول الصحفيين
توقيع بروتوكول الصحفيين والعربية للتصنيع، فيتو

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر.

رحب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بوفد الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أوجه التعاون مع الهيئة فى مجالات أخرى مثل إقامة المعارض للسلع.

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إن النقابة توقع اليوم بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر.

وأضاف البلشي خلال توقيع البروتوكول يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير، مشيرا إلى أن هناك أوجه تعاون مع الشركة كما سيتم التعاون فى مجالات أخرى مثل التطوير والتدريب والتعاون فى إقامة المعارض للسلع خلال الفترة القادمة.

 

وقع  البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.

حضر حفل توقيع البروتوكول عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.

