لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تشيد بمبادرة البث المشترك لقناتي الأهلي والزمالك

ثمنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، مبادرة البث المشترك بين قناتي الأهلي والزمالك قبل مباراة الناديين الكبيرين في الدوري المصري، والتي أقيمت مساء أمس.

مباراة الأهلي والزمالك

وأكدت اللجنة أن هذا العمل الذي اتسم بالروح الرياضية والوطنية، والحرص على إعلاء قيم نبذ العنف والتعصب، نابع من مكانة الناديين الكبيرين باعتبارهما أكبر ركائز الرياضة المصرية والعربية.



وتأمل اللجنة أن يستمر هذا النهج الإعلامي المهني الراقي في توجيه الرأي العام الرياضي لما فيه إعلاء لقيم الروح الرياضية والمحبة بين الجماهير.



وأشادت اللجنة بدور قناتي الناديين والقائمين على إدارتهما على هذه الخطوة غير المسبوقة، وتدعوهم لمواصلة هذا النهج بصورة واسعة ومستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.