الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع. 

مؤشر " إيجي إكس 30' 

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30' بنسبة 0.8%  عند مستوى 36680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 45093 نقطة، وارتفع  مؤشر"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 16493 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.72%  عند مستوى 3973 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94%  عند مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 14657 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93%  عند مستوى 3643 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.564 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30' بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 36391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 44752 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16359 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14526 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3620 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. 

 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. 

