الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
سياسة

سؤال للحكومة بشأن تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة

خطة دعم المشروعات
خطة دعم المشروعات الصغيرة، فيتو

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المالية، والتنمية المحلية، لتشجيع الشباب بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاصة بالشباب، باعتبارها قاطرة للتنمية ومفتاحًا لفرص العمل، في ظل العقبات التي يواجهها الشباب من تعقيدات رخص التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية القاتلة.

إجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة معقدة

وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف الشباب لتملك وإدارة هذه المشروعات، ولماذا لا تزال إجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة معقدة رغم إعلان الدولة عن تبسيطها.

ووجه النائب سؤالا: أين دور البنوك في توفير قروض ميسرة حقيقية بعيدًا عن الشروط التعجيزية للشباب؟، وكيف ستواجه الحكومة هيمنة السوق العشوائي التي تقتل حماس الشباب وتمنع استقرار مشروعاتهم؟.

خطة فعلية لربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد

وطالب بكشف ما إن كان هناك خطة فعلية لربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى بدلًا من تركها تموت منفردة، قائلا: ولماذا لا يتم إنشاء منصات إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية؟.
 

إنشاء مكاتب خدمات موحدة للشباب داخل المحافظات

وشدد على أنه يجب على الحكومة تكليف جميع المحافظين بالاسراع فى إنشاء مكاتب خدمات موحدة للشباب داخل المحافظات، لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة بسرعة وبدون تعقيد، وتخصيص مناطق صناعية صغيرة وحاضنات أعمال مجهزة بالبنية التحتية للشباب بأسعار رمزية والتوسع في المعارض المحلية والإقليمية لتسويق منتجات الشباب بشكل مجاني أو شبه مجاني.

 عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الفنية لتقديم دعم فني واستشارات مجانية للمشروعات الناشئة

واقترح عضو مجلس النواب عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الفنية لتقديم دعم فني، واستشارات مجانية للمشروعات الناشئة، مع تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للشباب في أول 3 سنوات من المشروع لتشجيعهم على الاستمرار.

