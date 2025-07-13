بعد تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وزير المالية: أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة.. المكاوي: التمويل وحده ليس كافي لمواجهة التحديات.. العشري: خطوة مهمة لدعم ريادة الأعمال

في خطوة جديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر؛ شهد أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمُحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فما هي تفاصيل البروتوكول، وهل يحقق أمال وطموح الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم أن هناك مطالب أخرى؟

أحمد كجوك وزير المالية وباسل رحمي، فيتو

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم أكثر من التمويل

في البداية؛ أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الإعلان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة هامة نحو دعم القطاع الخاص والصناعي، لا سيما أنه سيوفر تمويلًا ميسرا لرواد الأعمال الشباب ويستهدف القطاعات ذات الأولوية.

هناك احتياجات متنوعة بخلاف توفير التمويل الميسر للمشاريع الإنتاجية

وأضاف المكاوي أن توفير التمويل الميسر لهذه المشاريع الإنتاجية ليس هو ما تحتاجه فقط، بل إن احتياجاتها كثيرة ومتنوعة، وتشمل تقديم الخدمات الفنية للشباب لتنفيذ مشاريع ناجحة، بما في ذلك دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتسويقية ودراسات التصدير، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل، مع متابعة هذه المشاريع في بداية دورة حياتها لدعمها وتحليل برامج الإنتاج والتسويق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.

مطصفى المكاوي

تحديات عديدة تعيق دور الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار المكاوى الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه تحديات عديدة تعيق دورها كمحرك للتنمية، تشمل هذه التحديات نقص التمويل، والمنافسة الشرسة، وصعوبات إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالتكيف مع التغيير، وإدارة الوقت، وعدم الاستقرار المالي.

يجب على الحكومة توفير برامج تمويل بأسعار فائدة مناسبة

وتابع: كما يتعين عليها التعامل مع الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح؛ لذلك، يجب على الحكومة توفير برامج تمويل بأسعار فائدة مناسبة، وتسهيل إجراءات القروض، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات

وقال إنه ينبغي أيضًا تطوير حاضنات الأعمال لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة في مرحلة التأسيس والإنتاج، بهدف دعمها وزيادة معدلات نموها وكفاءتها الاقتصادية حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتثبت قدرتها على مواجهة السوق بعد خروجها من الحاضنة دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

أيمن العشري

مساندة المشروعات وتطويرها بما يتناسب مع رؤية مصر 2030

أما أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية؛ فقد أثنى بدوره على جهود وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الأنشطة التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي، مشيدًا بجهود أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها مساندة هذه المشروعات وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات

وشدد على أهمية بروتوكول التعاون في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خطوة هامة نحو زيادة دعم القطاع الخاص

وأشار «العشري» إلى أن هذا البروتوكول يأتي في الوقت المناسب في ظل مرحلة التنمية غير المسبوقة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو زيادة دعم القطاع الخاص، خاصة مشروعاته المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي

وأكد "العشري" أهمية ما أعلنه وزير المالية عقب توقيع هذا البروتوكول بالإعلان عن أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

وتابع: يضاف إلى ذلك تمويل مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية وإتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال مع استهداف للقطاعات ذات الأولوية، وذلك من أول يوليو الحالي، والأهم هو الإعلان عن فتح آفاق واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.

وزير المالية

تخصيص ٥ مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة



وعن تفاصيل البروتوكول؛ أحمد كجوك وزير المالية، أعلن بعد توقيع البروتوكول أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه وهي أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، وهي أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية.

تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي

وأضاف أن ذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي

وأوضح «كجوك»، أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية»، وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي.

تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى

وقال وزير المالية إننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

فتح آفاق واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال

وفي نفس السياق؛ أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.

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