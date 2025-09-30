زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ميانمار دون أنباء عن خسائر

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان عدة ولايات شمال شرقى الهند، بما فى ذلك آسام ومانيبور وناجالاند، أثار حالة من الذعر بين السكان فى أجزاء من شمال شرقى الهند.

الزلزال وقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين الهند وميانمار

وأفاد المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند - في بيان - بأن الزلزال وقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين الهند وميانمار، وعلى عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

