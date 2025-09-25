زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب فنزويلا وفرار سكان كاراكاس وماراكايبو إلى الشوارع

هزَّ زلزال بقوة 6.2 درجة غرب وشمال فنزويلا، والعاصمة كاراكاس، من دون ورود تقارير فورية عن ضحايا أو أضرار، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ووفق الهيئة، وقع الزلزال في تمام الساعة 22:21 بتوقيت جرينتش (01:21 بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ميني-جراندي، وكان مركزه على عمق 7.8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تعلن أي تحذيرات بخصوص خطر حدوث تسونامي.



من جانبها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، واعتبرته "ضحلًا"، مشيرة إلى أنه شعر به أيضًا في كولومبيا وجزر الكاريبي “أروبا وكوراساو وبونير”.



وأثار الزلزال حالة من الهلع في مدن فنزويلية عدة، بينها كاراكاس ومدينة ماراكايبو النفطية غرب البلاد، حيث خرج السكان إلى الشوارع، فيما لم تسجل السلطات أي خسائر بشرية أو مادية كبرى حتى الآن.



يُذكر أن فنزويلا لا تشهد عادة زلازل قوية، وكان آخر زلزال مدمر قد وقع في يوليو 1997 وأدى إلى مقتل 73 شخصًا في ولاية سوكري شرقي البلاد، فيما لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون جراء زلزال ضرب كاراكاس في يوليو 1967.

