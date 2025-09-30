انعقاد اجتماع لجنة وقف الزيات الخيري بقصر العيني لبحث عدد من المشروعات

عقدت كلية طب قصر العيني، اجتماعا للجنة الوقف الخيري للدكتور علاء الزيات، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور وكلاء الكلية الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

وناقش الاجتماع الانتهاء من تطوير وحدة أمراض الدم وزرع النخاع وفق أعلى المواصفات العالمية، تمهيدًا لافتتاحها بنهاية عام 2025، باعتبارها أحد أهم المشروعات الطبية التي يتبناها وقف الزيات الخيري دعمًا للكلية والمستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع كذلك استعراض ما تم إنجازه من خلال الوقف الخيري ومؤسسة الزيات للرعاية والتنمية منذ عام 2017 وحتى عام 2025، وبحث آليات دعم العملية التعليمية والبحثية، حيث شملت المناقشات:

دعم الكتب الدراسية للعام الجامعي 2025/2026.

توفير الملابس للطلاب والطالبات خلال نفس العام.

تخصيص جائزة لأفضل بحث علمي وتمويل الأبحاث العلمية.

يذكر أن الدكتور علاء الزيات يُعد من الرواد الأوائل في تخصص أمراض الدم على مستوى العالم العربي، وكان دائم الانتماء لقصر العيني، وبعد وفاته تأسس وقف الزيات الذي تتبناه مؤسسة الزيات للرعاية والتنمية برئاسة المهندس شريف الزيات، والذي يواصل دعمه لطلاب الكلية والقطاع الطبي في جوانب متعددة.

كما أعلن المهندس شريف الزيات خلال الاجتماع عن بدء برنامج لدعم القوافل الطبية التي تنظمها الكلية، تعزيزًا لدورها المجتمعي والإنساني.

