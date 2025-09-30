المتهمات بإدارة نادٍ صحي للأعمال المنافية بالتجمع أمام النيابة: الساعة بـ500 دولار

أدلت 5 سيدات متهمات بإدارة نادٍ صحي واستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، وقالوا: إنهن اعتدن على مزاولة هذا النشاط منذ فترة، كما اعتدن على دخول السجن بسببه.

وأضافت المتهمات، أن كل زبائنهن من الأجانب والعرب، ويقدمن خدماتهن غير المشروعة مقابل 500 دولار عن الساعة الواحدة، حيث يستقطبن الرجال راغبي المتعة الحرام من خلال الإعلان عن نشاطهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي وضبط القائم على إدارته، وبصحبته شخصان – أحدهما يحمل جنسية أجنبية – إضافة إلى خمس سيدات، اثنتان منهن مسجل ضدهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم النشاط غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

