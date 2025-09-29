محافظ الدقهلية: قوت المواطنين خط أحمر ولن نتهاون مع أي تلاعب بالأوزان أو الأسعار

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات وجولات تموينية ورقابية شاملة لضبط الأسواق والمخابز ومحطات الوقود.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي إطار المتابعة الدورية على جميع الأصعدة، قام المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية بجولة موسعة، شملت عددا من مراكز الخدمة التموينية، للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

قوت المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه

وأكد " المحافظ " أن قوت المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن أي تلاعب في أوزان الخبز أو أسعار السلع أو حصص الوقود المقررة سيواجه فورا وبإجراءات رادعة، مؤكدًا علي أن هذه القضايا تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وأن الدولة حريصة على حماية المواطن البسيط من أي محاولة استغلال.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة كاملة

وأوضح "مرزوق" بأن التفتيش المفاجئ على المخابز والأسواق ومحطات الوقود يتم صباحا ومساء على مدار الأسبوع، لضمان الانضباط الكامل في المنظومة التموينية وتوفير الخدمات دون تعطل، مشيرًا إلي أي مخالفات يتم ضبطها تواجه فورا ودون أي استثناءات أو مجاملات، لأن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورته الكاملة.

توفير سلعة آمنة، بجودة عالية

وأشار "المحافظ " الي أن الهدف من كل هذه الحملات والجولات هو توفير سلعة آمنة، بجودة عالية، وسعر عادل في متناول المواطنين، إلى جانب سرعة تقديم الخدمة، مؤكدًا علي أن المتابعة مستمرة بشكل يومي لضمان أن الدعم يصل كاملًا إلى مستحقيه، وأن هذه هي رسالة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطنين.

وكيل تموين الدقهلية يتفقَّد معرض المنصورة الدائم للمنتجات

ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التموين " أنه تفقَّد معرض المنصورة الدائم للمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس لمراجعة توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسعار المخفّضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق محافظ الدقهلية.

تفقد محطات الوقود والمستودعات

كما أوضح المحاسب علي حسن أن الجولة امتدت إلى محطات الوقود والمستودعات لمتابعة انتظام العمل والإشراف على توزيع الحصص المقررة، بما يضمن وصولها للمواطنين دون أي تلاعب أو تأخير.

تحرير 83 مخالفة في حملات علي المخابز

وأشار وكيل وزارة التموين أن المديرية كثفت حملاتها المكبرة على المخابز بمختلف المراكز تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث أسفرت النتائج عن تحرير 83 مخالفة تنوّعت بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدنّي مستوى النظافة، والتصرّف في الدقيق المدعم، فضلًا عن توقّف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق ).

ضبط 25 مخالفة بالأسواق

كما أشار المحاسب علي حسن الي أن المديرية واصلت جهودها من خلال حملات الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وأسفرت عن ضبط 25 مخالفة تنوّعت بين ( البيع بأزيد من السعر الرسمي، عدم الإعلان عن الأسعار، حيازة سلع مجهولة المصدر، الغش التجاري، الذبح خارج السلخانة، وتداول سلع بدون فواتير ).

التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات

وقال " وكيل الوزارة " أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات أبرزها ( سيارة محمّلة بـ 4 جراكن زيت وصفيحة عسل مجهول المصدر، و2 طن دقيق، و200 كجم لحوم بلدية ومصنعات (برجر/لحم مفروم/استربس) ضمن قضايا غش تجاري، و60 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و10 كجم كبدة مجمّدة بدون بيانات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.