بحوث الصحراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الصين في مجالات البيئة والتنمية

استقبل مركز بحوث الصحراء وفدا يضم ممثلين عن مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، والحديقة النباتية الصينية بمقاطعة ووهان، والأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك بهدف بحث سبل التعاون لتبادل الباحثين والمعلومات الأكاديمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

وأوضح شوقي أن هذا التعاون يهدف إلى دعم وتعزيز العملية البحثية بين الجانبين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا، من خلال إنشاء برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات المؤسستين نحو دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التكامل بين الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والتنموية، لا سيما في مجالات استدامة الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية في البيئات الهشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.