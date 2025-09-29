الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بحوث الصحراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الصين في مجالات البيئة والتنمية

تعاون بين بحوث الصحراء
تعاون بين بحوث الصحراء والجانب الصيني
استقبل مركز بحوث الصحراء وفدا يضم ممثلين عن مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، والحديقة النباتية الصينية بمقاطعة ووهان، والأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك بهدف بحث سبل التعاون لتبادل الباحثين والمعلومات الأكاديمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

وأوضح شوقي أن هذا التعاون يهدف إلى دعم وتعزيز العملية البحثية بين الجانبين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا، من خلال إنشاء برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات المؤسستين نحو دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التكامل بين الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والتنموية، لا سيما في مجالات استدامة الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية في البيئات الهشة.

