حبس المتهم بانتحال صفة أنثى داخل ناد صحي لمدة سنة

قضت محكمة جنح الجيزة بمعاقبة المتهم بانتحال صفة أنثى بالحبس سنة وكفالة 3 آلاف جنيه، بتهمة الفسق والفجور، بعد أن تم ضبطه داخل ناد صحي في العجوزة، بصحبة آخرين.

تفاصيل ضبط شاب انتحل صفة أنثى



وكشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفاصيل ضبط شاب انتحل صفة أنثى داخل نادي صحي غير مرخص بمنطقة العجوزة، كان يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشف المتهم أمام جهات التحقيق: إنه وُلد بعلامات ذكورة وأنوثة معًا، ولم يختر حالته بنفسه، وخضع لفحوصات طبية في مستشفيي قصر العيني والعباسية، تمهيدًا لعملية جراحية للتحول إلى أنثى، وكان يعمل في صالونات التجميل وتنظيف البشرة الخاصة بالسيدات.

وكشفت التحريات أن المتهم توجه لشارع شهاب بالمهندسين للبحث عن فرصة عمل، بسبب سوء ظروفه المادية، وقال إن شخصًا أخبره بوجود مركز صحي يقدم خدمات تنظيف البشرة للسيدات، فتوجه إليه دون علم بطبيعته غير القانونية.

