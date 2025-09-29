الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحلام آخرهن، فنانات خضعن لعمليات تجميل في الأنف (صور)

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بكشفها عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها، حيث شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه لتعلن النتيجة بعد مرور ثلاثة أشهر على العملية.  

وأوضحت أن الهدف الأساسي من العملية كان مرتبطًا بالغناء، وأضافت أحلام أنها أرادت مشاركة التجربة مع جمهورها.

عمليات تجميل الأنف بين النجمات 

لم تكن أحلام الأولى بين النجمات العربيات اللواتي خضعن لعمليات تجميل، إذ باتت هذه العمليات رائجة بشكل واسع في الوسط الفني العربي، حيث تسعى كثير من الفنانات إلى تحسين مظهرهن أو معالجة عيوب خلقية أو حتى لمجاراة معايير الجمال السائدة في المجال الفني، من أبرزهن:

هيفاء وهبي

خضعت هيفاء وهبي لعدة عمليات تجميل للأنف منذ بداياتها وحتى اليوم، وأصبح تغيير ملامحها على مر السنوات مادة للنقاش الدائم بين جمهورها.  

نانسي عجرم

خضعت نانسي عجرم لعملية تجميل أنف في بداية مسيرتها الفنية، إلى جانب البوتوكس والفيلر لتحديد ملامح الوجه إلى أن وصلت للشكل الذي اعتاد عليه الجمهور الآن.

أصالة نصري

لم تُخف أصالة خضوعها لعدة عمليات تجميلية على مدار السنوات، أبرزها عملية تصغير أنفها التي منحتها مظهرًا شبابيا وجعلتها تبدو أصغر. 

 

حورية فرغلي

تعد قصة حورية فرغلي من أكثر القصص الدرامية المرتبطة بعمليات التجميل، إذ تعرضت لحادث سقوط من على ظهر حصان أثناء ممارسة رياضة الفروسية أدى إلى كسر أنفها وتشوهه، ومنذ ذلك الحين دخلت في سلسلة طويلة من العمليات الجراحية بين مصر والخارج لاستعادة شكل أنفها ووظيفته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة الإماراتية أحلام الإماراتية أحلام حورية فرغلي عمليات تجميل الانف نانسي عجرم

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأولى

شاهد، برومو مسلسل ورد وشيكولاتة

يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل “ورد وشوكولاتة”

بعد تداول أنباء تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات مهمة عن ياسر جلال

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads