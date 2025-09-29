أحلام آخرهن، فنانات خضعن لعمليات تجميل في الأنف (صور)

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بكشفها عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها، حيث شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه لتعلن النتيجة بعد مرور ثلاثة أشهر على العملية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من العملية كان مرتبطًا بالغناء، وأضافت أحلام أنها أرادت مشاركة التجربة مع جمهورها.

عمليات تجميل الأنف بين النجمات

لم تكن أحلام الأولى بين النجمات العربيات اللواتي خضعن لعمليات تجميل، إذ باتت هذه العمليات رائجة بشكل واسع في الوسط الفني العربي، حيث تسعى كثير من الفنانات إلى تحسين مظهرهن أو معالجة عيوب خلقية أو حتى لمجاراة معايير الجمال السائدة في المجال الفني، من أبرزهن:

هيفاء وهبي

خضعت هيفاء وهبي لعدة عمليات تجميل للأنف منذ بداياتها وحتى اليوم، وأصبح تغيير ملامحها على مر السنوات مادة للنقاش الدائم بين جمهورها.

نانسي عجرم

خضعت نانسي عجرم لعملية تجميل أنف في بداية مسيرتها الفنية، إلى جانب البوتوكس والفيلر لتحديد ملامح الوجه إلى أن وصلت للشكل الذي اعتاد عليه الجمهور الآن.

أصالة نصري

لم تُخف أصالة خضوعها لعدة عمليات تجميلية على مدار السنوات، أبرزها عملية تصغير أنفها التي منحتها مظهرًا شبابيا وجعلتها تبدو أصغر.

حورية فرغلي

تعد قصة حورية فرغلي من أكثر القصص الدرامية المرتبطة بعمليات التجميل، إذ تعرضت لحادث سقوط من على ظهر حصان أثناء ممارسة رياضة الفروسية أدى إلى كسر أنفها وتشوهه، ومنذ ذلك الحين دخلت في سلسلة طويلة من العمليات الجراحية بين مصر والخارج لاستعادة شكل أنفها ووظيفته.

