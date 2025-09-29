الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

 يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

 وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

 

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

 قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 صرف مرتبات شهر اكتوبر مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر 2025 مرتبات

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads