الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح سيد درويش

باليه مركز تنمية
باليه مركز تنمية المواهب

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر حيث تقيم أمسية بعنوان وفرحت مصر من بعد النصر لفصول مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء الأول من أكتوبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

برنامج حفل ذكرى انتصارات أكتوبر 

يتضمن برنامج حفل ذكرى انتصارات أكتوبر، مختارات من الغنائيات والمعزوفات الوطنية والحماسية التي تعبر عن مشاعر الفخر والإنتماء يقدمها فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، منها كلنا جيش وشرطة، مصر التى فى خاطرى، هنا مصر اللى عشقناها، ياحبيبتى يامصر، راحة فين ياعروسة، أبويا وصانى، أم الشهيد، على الربابة.. أداء هبة ربيع، هبة احمد، شوكت إبراهيم، مها محمد، نور التونى، فاطمة محمد، جنات أحمد، حسين نبيل، محمد عبد المقصود، مارينا، جنة يوسف، كما يقدم فصل الباليه تدريب دكتور شريف الجندى باليه الحوريات و مشاهد من الباليهات الكلاسيكية العالمية منها رقصة الزهور - فالس من باليه بحيرة البجع  وغيرها.

ويصاحب الأمسية الغنائية “وفرحت مصر من بعد النصر” لفصول مركز تنمية المواهب، معرض لوحات لفصل الرسم من تدريب  دكتورة داليا فؤاد.

ويأتى الحفل تعزيزًا لروح الولاء والانتماء للوطن وانجازاته الخالدة والتى تمثل ملحمة العبورحافزًا متجددًا للإبداع ومصدر إلهام دائم فى وجدان الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads