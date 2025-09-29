مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح سيد درويش

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر حيث تقيم أمسية بعنوان وفرحت مصر من بعد النصر لفصول مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء الأول من أكتوبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

برنامج حفل ذكرى انتصارات أكتوبر

يتضمن برنامج حفل ذكرى انتصارات أكتوبر، مختارات من الغنائيات والمعزوفات الوطنية والحماسية التي تعبر عن مشاعر الفخر والإنتماء يقدمها فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، منها كلنا جيش وشرطة، مصر التى فى خاطرى، هنا مصر اللى عشقناها، ياحبيبتى يامصر، راحة فين ياعروسة، أبويا وصانى، أم الشهيد، على الربابة.. أداء هبة ربيع، هبة احمد، شوكت إبراهيم، مها محمد، نور التونى، فاطمة محمد، جنات أحمد، حسين نبيل، محمد عبد المقصود، مارينا، جنة يوسف، كما يقدم فصل الباليه تدريب دكتور شريف الجندى باليه الحوريات و مشاهد من الباليهات الكلاسيكية العالمية منها رقصة الزهور - فالس من باليه بحيرة البجع وغيرها.

ويصاحب الأمسية الغنائية “وفرحت مصر من بعد النصر” لفصول مركز تنمية المواهب، معرض لوحات لفصل الرسم من تدريب دكتورة داليا فؤاد.

ويأتى الحفل تعزيزًا لروح الولاء والانتماء للوطن وانجازاته الخالدة والتى تمثل ملحمة العبورحافزًا متجددًا للإبداع ومصدر إلهام دائم فى وجدان الأجيال.

