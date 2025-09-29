الإثنين 29 سبتمبر 2025
مصطفى مدبولي أمام جلسة النواب الأربعاء المقبل، لهذا السبب

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء أمام النواب الأربعاء المقبل

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس من دور الانعقاد السادس، يوم الأربعاء المقبل، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ويعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى الخميس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

وتشهد الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء المقبل، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

متابعة مناقشة الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يأتي ذلك بعدما وجه مجلس النواب الدعوة لإلقاء بيانه عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.

كما  يحيل مجلس النواب، الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل، مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

