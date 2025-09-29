الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات ثاني جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

المؤشر الرئيسي للبورصة  

 

وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02%  عند مستوى 36157 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 44591 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03%  عند مستوى 16253 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39%  عند مستوى 3959 نقطة. 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07%  عند مستوى 3586 نقطة. 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. 

30 محدد الأوزان EGX35 البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيس المؤشر الرئيسى جي إكس 30 محدد الأوزان جى إكس 100 متساوى الأوزان تعاملات بداية الأسبوع

الجريدة الرسمية
