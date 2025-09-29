التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

كشف مصدر داخل الزمالك عن التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

ويضم التشكيل: “محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر، وفي الوسط دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايدا، خوان بيزيرا، بينما يقود الهجوم عدي الدباغ”.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

