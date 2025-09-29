الإثنين 29 سبتمبر 2025
تفاؤل أمريكي إسرائيلي بشأن اتفاق غزة قبل لقاء ترامب ونتنياهو

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

توالت التصريحات من مصادر أمريكية وإسرائيلية بشأن تحقيق تقدم باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي ذلك قبل استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن اجتماع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس استغرق أكثر من 6 ساعات وتناول مقترح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض بعد محادثات ويتكوف وكوشنر مع نتنياهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل اقتربتا كثيرا من الاتفاق على الخطة، فيما قال مصدر مطلع لهآرتس: إن الخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية: إن فرص موافقة إسرائيل على خطة ترامب آخذة في الازدياد.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي أن ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال: إن إسرائيل والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة.

