خارج الحدود

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 84 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 84 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، معظمها فوق بريانسك وبيلجورود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

