ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة ينتزع الصدارة من ريال مدريد
ترتيب الدوري الإسباني، انتزع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد فوز البرسا أمام ريال سوسيداد 2-1 وخسارة الريال أمام أتلتيكو في ديربي مدريد 5-2 ضمن الجولة السابعة من الليجا.
وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا ضد ريال أوفييدو. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
ترتيب الدوري الإسباني
1- برشلونة 19 نقطة
2- ريال مدريد 18 نقطة
3- فياريال 16 نقطة
4- إلتشي 13 نقطة
5- أتلتيكو مدريد 12 نقطة
6- ريال بيتيس 12 نقطة
7- إسبانيول 12 نقطة
8- خيتافي 11 نقطة
9- إشبيلية 10 نقاط
10- أتلتيك بيلباو 10 نقاط
11- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط
12- فالنسيا 8 نقاط
13- أوساسونا 7 نقاط
14- ليفانتي 5 نقاط
15- رايو فاليكانو 5 نقاط
16- سيلتا فيجو 5 نقاط
17- ريال سوسييداد 5 نقاط
18- ريال مايوركا 5 نقاط
19- ريال أوفييدو 3 نقاط
20- جيرونا 3 نقاط
