ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة ينتزع الصدارة من ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني، انتزع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد فوز البرسا أمام ريال سوسيداد 2-1 وخسارة الريال أمام أتلتيكو في ديربي مدريد 5-2 ضمن الجولة السابعة من الليجا.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا ضد ريال أوفييدو. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 19 نقطة

2- ريال مدريد 18 نقطة

3- فياريال 16 نقطة

4- إلتشي 13 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 12 نقطة

6- ريال بيتيس 12 نقطة

7- إسبانيول 12 نقطة

8- خيتافي 11 نقطة

9- إشبيلية 10 نقاط

10- أتلتيك بيلباو 10 نقاط

11- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط

12- فالنسيا 8 نقاط

13- أوساسونا 7 نقاط

14- ليفانتي 5 نقاط

15- رايو فاليكانو 5 نقاط

16- سيلتا فيجو 5 نقاط

17- ريال سوسييداد 5 نقاط

18- ريال مايوركا 5 نقاط

19- ريال أوفييدو 3 نقاط

20- جيرونا 3 نقاط

