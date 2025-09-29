الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة ينتزع الصدارة من ريال مدريد

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

 ترتيب الدوري الإسباني، انتزع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد فوز البرسا أمام ريال سوسيداد 2-1 وخسارة الريال أمام أتلتيكو في ديربي مدريد 5-2 ضمن الجولة السابعة من الليجا.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا ضد  ريال أوفييدو. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: 

ترتيب الدوري الإسباني 

1- برشلونة 19 نقطة
2- ريال مدريد 18 نقطة
3- فياريال 16 نقطة
4- إلتشي 13 نقطة
5- أتلتيكو مدريد 12 نقطة
6- ريال بيتيس 12 نقطة
7- إسبانيول 12 نقطة
8- خيتافي 11 نقطة 
9- إشبيلية 10 نقاط
10- أتلتيك بيلباو 10 نقاط
11- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط
12- فالنسيا 8 نقاط
13- أوساسونا 7 نقاط
14- ليفانتي 5 نقاط
15- رايو فاليكانو 5 نقاط
16- سيلتا فيجو 5 نقاط
17- ريال سوسييداد 5 نقاط
18- ريال مايوركا 5 نقاط
19- ريال أوفييدو 3 نقاط
20- جيرونا 3 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد

مواد متعلقة

فيديو أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بيان رسمي من الصحة عن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads