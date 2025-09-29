الإثنين 29 سبتمبر 2025
12.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة  بداية  نحو 12.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.287 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 70.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.444 مليون ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، هذا وقد استحوذت الأسهم على 34.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 65.32 % خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. 

