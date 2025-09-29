50 ألف جنيه زيادة، تغيرات جديدة في أسعار سيارات هيونداي توسان 2026

سيارات هيونداي، تختتم سيارات هيونداي شهر سبتمبر الجاري بزيادة غير مسبوقة على أسعار هيونداي توسان موديل 2026 بقيمة مالية تصل لنحو 51 ألف جنيه، وذلك عكس ما جرت العادة، حيث شهدت الأسعار الأشهر الماضية تراجعا كبيرا.

أسعار سيارات هيونداي توسان

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2026 بعد زيادة أسعارها في السوق المصري خلال شهر سبتمبر كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى SHADOW نحو مليون و650 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة BLAZE مليون و800 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة REDLINE مليون و900 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة NIGHT نحو 2 مليون و50 ألف جنيه.

يصل سعر BLACK DIAMOND نحو 2 مليون و150 ألف جنيه.

يصل سعر NLINE (AWD) نحو 2 مليون و250 ألف جنيه.



حصلت سيارات هيونداي توسان NX4 FL على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.





مواصفات الأمن والسلامة لسيارات هيونداي

-6 وسائد هوائية (أمامية جانبية وستائرية).

ومكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني.

وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة.

ومكابح يد إلكترونية.

وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية.

ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية.

وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية.

ومرآة داخلية ذاتية التعتيم.

وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 درجة لمحيط السيارة.

