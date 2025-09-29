الأربعاء، مزاد علني لتخصيص ورش حرفية ووحدات تجارية بحدائق أكتوبر

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ورش حرفية ووحدات تجارية بنظام المزاد العلني.

وتطرح بـمدينة حدائق أكتوبر، حق استغلال عدد «53» ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين 13م2 إلى 29م، وعدد «10» محال تجارية بمساحات تتراوح بين 13م2 إلى 27م2 بأنشطة مختلفة بسويقة الأولى بالرعاية بالمدينة.

وأكد الجهاز أن نظام الترخيص بالانتفاع لمدة 5 سنوات بالمزاد العلني وبالشروط التالية:

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير مبلغ 299 جنيها لكل ورشة أو محل.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 35 ألف جنيه لكل ورشة أو محل في موعد غايته جلسة المزاد.

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز في الأيام التالية:

عدد «28» ورشة + عدد «5» محل يوم الأربعاء: الموافق 1 /10 /2025 و«25» ورشة + عدد «5» محل يوم الخميس: الموافق 2 / 10 /2025.



وأوضح الجهاز يتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة 3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين كل 3 سنوات أو قبل بداية المدة المتبقية من العقد + سداد نسبة (1% مصاريف إدارية ـ 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد لكل ورشة أو محل وذلك فور رسو المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والقانون رقم (59) لسنة 1979.

