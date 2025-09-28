"تنمية المشروعات": تطبيق آليات تسويق حديثة لدعم الصادرات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يحرص على تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات أصحاب المشروعات تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم من خلال تطبيق آليات تسويق حديثة تسهم في وصولهم إلى الجمهور بشكل أكبر ويؤهل منتجاتهم للتصدير.

وأوضح أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية وشركاء التنمية لتوعية العملاء وتعريفهم بكل ما هو جديد ومتطور فيما يتعلق بالتسويق والمدفوعات الرقمية.

رفع مهارات أصحاب المشروعات وتطوير قدراتهم

جاءت هذه التصريحات خلال الدورة التدريبية التي نظمها الجهاز لأصحاب المشروعات اليدوية المشاركين في الدورة المقبلة من معرض تراثنا التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 4-11 أكتوبر 2025.





حيث قام الجهاز بالتعاون مع منظمة الأمم للمرأة (UNWOMEN) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتنظيم هذه الدورة لأصحاب المشروعات التراثية المشاركين في معرض تراثنا وذلك بحضور مائة عارض بالإضافة إلى مئات العارضين من المحافظات الذين شاركوا في ورشة العمل أون لاين كما شارك في تنظيمها السفارة الكندية وعدد من الجهات المهتمة بالجانب التسويقي وأنظمة الدفع الإلكتروني ومن بينهم هيئة البريد المصري وشركة أي فاينانس وذلك بحضور الدكتور رأفت عباس وحاتم العشرى والدكتور محمد النجار ولفيف من قيادات الجهاز ومروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ايمان عمران مسئولة المشروعات الصغيرة بالسفارة الكندية، وممثلي البريد المصري وممثلي شركة E finance



وأضاف رحمي أن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لدوره الهام في توفير الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب والمرأة في المناطق الحدودية والوجه القبلي مشيرا إلى أن عملاء الجهاز وأصحاب المشروعات قد تعرفوا خلال هذا التدريب على آليات التسويق الحديثة الخاصة بالتسعير والتغليف وإدارة التعاقدات وتنظيم المعروضات وذلك بما يتناسب مع متطلبات مختلف المعارض المحلية والدولية.



ومن ناحية أخرى واستمرارا لجهود الجهاز في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية شارك عدد من أصحاب المشروعات اليدوية المتميزة في معرض الهند الدولى UP International Trade Show (UPITS) والذي يقام خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ بدولة الهند مما يتيح لهم اكتساب عملاء جدد وإجراء تعاقدات تساعدهم على التصدير للسوق الهندي.



وأشار رحمي إلى أن مشاركة أصحاب المشروعات في عرض منتجاتهم المتميزة في هذه المعارض الدولية الهامة يسهم في إبراز جودة المنتج المصري، مؤكدًا أن هذا المعرض يتيح الفرصة للعملاء المشاركين لتوسيع شبكات التوريد، والتعريف بالعلامات التجارية المصرية، وإبرام اتفاقيات تعاون تجاري وتقني.

كما لفت إلى أن المشاركة في المعرض تأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للمشروعات الصغيرة بالهند (NSIC) الموقعة في ديسمبر 2024 والتي تمثل ركيزة مهمة للتعاون المؤسسي، حيث أسهمت في توسيع مجالات التدريب الفني وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام المشروعات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية والترويج لمنتجاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.