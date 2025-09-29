الإثنين 29 سبتمبر 2025
جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من مشروع تطوير طريق R4 يناير 2026

 كشف المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تنفيذ أعمال تطوير طريق R4 «الحي الإيطالي»، الموازي لحرم خط سوميد والنهر الأخضر، الذي يُعد من أهم المحاور الاستثمارية والخدمية بالمدينة، ويهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وإزالة التقاطعات على الطريق بما يحقق سيولة وأمان أكبر للمواطنين.
 

وأوضح أن أهم الأعمال بالمشروع هي:
ـ إزدواج الطريق بطول 5.4 كم، مع فصل كامل لحركة المرور في كل اتجاه، بحيث يكون اتجاه خاص للقادم من طريق الفيوم متجهًا نحو طريق زويل، واتجاه آخر منفصل للعائد من زويل في اتجاه طريق الفيوم.
ـ وضع مطبات شوكية لمنع حركة السير عكس الاتجاه والإلتزام بحركة المرور المحددة على الطريق مع وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية للتوجيه لحركة المرور.
ـ إنشاء حارات دوران للخلف لسهولة الانتقال بين الاتجاهين.
ـ تنفيذ جزيرة وسطية للفصل بين حارات المرور ويتم تنفيذها كمنطقة خدمية استثمارية، ما يعزز الأمان ويمنع أي تقاطعات عشوائية على الطريق.
ـ تنفيذ حارات خاصة مؤمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية ذهابًا من بداية الطريق وعودةً حتى طريق زويل ضمن خطة الجهاز لربط المحاور الرئيسية بالمدينة بحارات دراجات هوائية.
ـ أعمال البنية التحتية من شبكات صرف متكاملة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى ضبط شبكة الإنارة لتغطي الطريق بالكامل.
 

 

وبالنسبة للموقف التنفيذي للمشروع، قال: تم الانتهاء من نحو 90% من المرحلة الأولى من أعمال الازدواج وإنارتها وزراعتها (الطريق الجديد)، تم البدء بأعمال التجديد بالطريق القديم (اتجاه الذهاب إلى طريق الفيوم).
 

وأكد أنه من المقرر الانتهاء الكامل من المشروع في 30 يناير 2026 شاملًا أعمال الدهانات واللوحات الإرشادية وحارات الدراجات الهوائية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن هذا المشروع يُسهم في ربط المدينة بالمناطق الحيوية المحيطة بها، مع تحسين جودة الطرق وتقليل زمن الرحلة لسكان حدائق أكتوبر، بجانب توفير محور خدمي واستثماري يواكب النمو العمراني السريع بالمدينة.


وأضاف: لاحقًا سيتم عرض أعمال الربط مع طريق كليوباترا «الموازي للقطار السريع» الجارٍ التنسيق عليها مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وطرق الربط المقترحة من الجهاز بخلاف أعمال التطوير الجارية في طريق كليوباترا.

