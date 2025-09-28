سرايا القدس تسيطر على طائرة استطلاع إسرائيلية بغزة

أكدت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد: إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إنها استهدفت دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ قرب مزرعة أبو زور جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال جنوب تل الهوا

وذكرت كتائب القسام إن قواتها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة العمليات الهمجية في حيي الصبرة وتل الهوى.

وأوضحت القسام: “حياة الأسيرين في خطر، وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية حتى نحاول إخراجهما. على الاحتلال وقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى نحاول إخراج الأسيرين”.

