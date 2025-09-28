مليون تذكرة في 5 أيام، أبطال "No Other Choice" يحتفلون بنجاح الفيلم في دور العرض

حقق فيلم "No Other Choice" الجديد للمخرج الشهير بارك تشان ووك انطلاقة قوية ومبشرة في شباك التذاكر الكوري، مسجلًا إنجازًا سينمائيًا جديدًا.

حيث أعلن مجلس الفيلم الكوري صباح اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر أن الفيلم تجاوز رسميًا حاجز المليون مشاهد اعتبارًا من الساعة الثانية مساءً بالتوقيت الكوري.

والجدير بالذكر أن الفيلم قد عُرض لأول مرة في دور السينما يوم 24 سبتمبر، مما يعني أنه استغرق أقل من خمسة أيام للوصول إلى هذا الرقم البارز.

احتفالًا بإنجاز "No Other Choice"، انضم نجوم العمل: لي بيونج هون، وسون يي جين، ولي سونج مين، ويوم هاي ران، وبارك هي سون إلى المخرج بارك تشان ووك لالتقاط صورة تذكارية احتفالية مع البالونات الملونة.

فيلم No Other Choice

ويُصنف الفيلم كعمل تشويق وإثارة، وتدور قصته حول مان سو، الذي يجسد دوره النجم لي بيونغ هون. كان مان سو موظفًا يعيش حياة مثالية قبل أن تتحطم فجأة إثر قرار تسريحه من العمل. وتصميمًا منه على حماية زوجته وطفليهما ومنزلهما الذي عملا بجد لشرائه، يستعد مان سو لخوض معركة البحث عن وظيفة جديدة.

يُذكر أن "No Other Choice" قد حقق نجاحًا عالميًا مؤخرًا بفوزه بجائزة اختيار الجمهور الدولية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.