المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته حقيبة بداخلها عدد25 لفافة لمخدر الهيروين، و6 اكياس شفافة لمخدر الميثامفيتامين، عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية ضبط بحيازته المواد المخدرة وبمواجهته.

أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

