الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة في البساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته حقيبة بداخلها عدد25 لفافة لمخدر الهيروين، و6 اكياس شفافة لمخدر الميثامفيتامين،  عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي.


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية ضبط بحيازته المواد المخدرة وبمواجهته.
أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة البساتين النيابة العامة

مواد متعلقة

قرار جديد ضد شخصين بتهمة إجبار أطفال على التسول وإحراز مخدر الآيس (صور)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

إسرائيل بعد وثائق إيران عن ديمونة: على العالم منع طهران من صنع أسلحة نووية

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads