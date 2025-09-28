فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يلقي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة بالفيديو للاعبين مساء اليوم داخل معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها غدًا الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص فيريرا خلال المحاضرة على عرض لقطات تحليلية لمباريات الأهلي الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الخطة النهائية للمباراة المرتقبة التي تحظى بترقب جماهيري كبير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غدا الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

