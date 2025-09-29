آخر التحركات داخل الأحزاب في الساعات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون انتخابات النواب

تكثف الأحزاب السياسية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، من خلال اختيار مرشحيها والتنسيق مع في تشكيل القائمة الوطنية، عبر لقاءات تشاورية للتوافق حول حصة كل حزب من مقاعد القائمة.

مشاورات سياسية قبيل انتخابات مجلس النواب

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه المشاورات مستمرة بشأن استعدادات انتخابات مجلس النواب المقبل، لا سيما في ما يتعلق بحصص الأحزاب السياسية سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية.

الأحزاب تواصل استعدادات انتخابات مجلس النواب

وتواصل الأحزاب السياسية اللقاءات، استعدادا لإجراء النواب 2026، مع بعض الشخصيات والكوادر المقرر الدفع بهم كمرشحين.

تنسيق الأحزاب السياسية استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2026

ولم يتم الاستقرار حتى الآن على أسماء المرشحين بشكل نهائي، سواء على مقاعد القائمة أو الفردي.

ترتيب الأحزاب في المقاعد بمجلس النواب المقبل

وتشير التوقعات، إلى أن ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد سواء الفردي أو القائمة، ستكون بنفس الترتيب الذي تم في انتخابات مجلس الشيوخ.

مستقبل وطن في المقدمة من حيث عدد المقاعد بمجلس النواب 2026

وكشفت مصادر أن حزب مستقبل وطن، يحتفظ بموقعه في الصدارة، حيث سيحصل على النسبة الأكبر من المقاعد على الفردي والقائمة، إلا أنه لن يحصل على الأغلبية مثلما هو قائم في مجلس النواب الحالي، ويليه في الترتيب حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، على أن يتم تقسيم باقي المقاعد على باقي الأحزاب السياسية.

ترتيب الأحزاب في مجلس النواب المقبل

وتشير التوقعات إلى اختلاف خريطة الأحزاب في مجلس النواب المقبل عما هي عليه في المجلس الحالي، والذي يتصدر فيه مستقبل وطن، يليه الشعب الجمهوري، ثم حماة الوطن.

تراجع الشعب الجمهوري وصعود حماة الوطن

وتراجع حزب الشعب الجمهوري عن الحصول على مراكز متقدمة، بينما نجح حماة الوطن، في الحصول على المركز الثاني، فيما لم يحصل حزب الجبهة الوطنية، المولود الجديد على المقاعد المتوقعة، ليكون في المركز الثالث.

موعد انتخاب مجلس النواب 2026

ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، فمن المقرر أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من مدة مجلس النواب، ما يعني أنها تبدأ من يوم 11 نوفمبر المقبل، نظرا لأن المجلس الحالى تنتهى مدته فى 11 يناير المقبل.

وأكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواعيد الخاصة بالانتخابات خاصة الموعد الوارد في المادة ١٠٦ من الدستور، هو موعد تنظيمي، بمعنى أنه موعد استرشادي، ما يعنى جواز تجاوزه وعدم الالتزام به لأن المقصود من ذلك النص هو عملية ذهاب الناخبين المقيد أسماؤهم بقاعدة الانتخابات إلى لجان الاقتراع للتصويت.



وتابع: ماعدا ذلك من إجراءات فهى إجراءات ليست مخاطبة بذلك النص، مثل إجراءات التقديم والطعون وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

واختتم فوزي، وأرى في النهاية أن العملية الانتخابية برمتها تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما، وبالتالي فلا أرى هناك ضرر في بدء إجراءات الانتخابات قبل 11 نوفمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب 2026

تشير التوقعات إلى أن انتخابات مجلس النواب 2026، ستبدأ إجراءاتها في شهر أكتوبر المقبل، مع إعلان الترتيبات الخاصة بها وفتح الباب للترشح فى النصف الثانى من شهر سبتمبر الحالى.

جدير بالذكر أن الدستور أقر عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب 2026

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2026

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

اختصاصات مجلس النواب وفقا للدستور

يشار إلى أن المادة 101 من الدستور حددت اختصاصات مجلس النواب، حيث تنص على: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا رسميا تنفي فيه ما تردد حول تأجيل إجراءات انتخابات مجلس النواب، مؤكدة الالتزام بالمواعيد الدستورية المنظمة لانتخابات مجلس النواب، وأن مجلس إدارة الهيئة يعكف على إعداد الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى إعلان النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.