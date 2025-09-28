الأحد 28 سبتمبر 2025
"عصا موسى" يفتتح عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ 21 الليلة

عرض عصا موسى، فيتو
عرض عصا موسى، فيتو

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، تحت رعاية وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

عرض عصا موسى 

ويفتتح المهرجان بعرض "عصا موسى"، لفرقة البسمة لخدمات المعاقين والأيتام وتنمية المجتمع، تأليف صفاء هلال وإخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته: أنس عماد الدين، عبد الله رفعت، ندى طلعت، سيف مرسي، هنا أمين، منير سيد، منة توفيق، عاصم ترك، عصفورة، محمد مغازي، وصفا الهلالي.

وتدور أحداث العرض حول العادات والمعتقدات في الصعيد، من خلال رؤية درامية تبرز الصراع على العصا بين "موسى" وابنيه "ريان" و"فضل"، وما ينتج عنه من نزاعات دموية وتوترات إنسانية تؤثر سلبا على المجتمع.

مهرجان مسرح الهواة 

ويشارك في المهرجان هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، المخرج عادل حسان، وتكونت لجنة المشاهدة من د. حمدي عطية، الكاتب والناقد عبد الرازق حسين، والمخرج شاذلي فرح.

وتشهد هذه الدورة تكريم نخبة من الأكاديميين والفنانين، وهم: د. نبيلة حسن، محمد الصاوي، حنان يوسف، ألفت إمام، د. سامية حبيب، عماد العروسي، والمخرجين هشام عطوة، محمد حجاج، والموسيقار د. محمد حسني، بالإضافة إلى تكريم اسم كل من المخرج الراحل السيد فجل، والفنان الراحل محمد شوقي.

