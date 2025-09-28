الأحد 28 سبتمبر 2025
عمرو دياب يمازح جمهوره في حفله بالأهرامات: يا بخته اللي عنده فلوسنا (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
تألق المطرب عمرو دياب في حفله الذي أحياه أمس عند سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير.

حفل عمرو دياب في الأهرامات

ومازح عمرو دياب جمهوره خلال الحفل قائلا: “يا بخت اللي عنده فلوسنا”، وسط تفاعل الحضور. 

ورقص عمرو دياب مع الموسيقار عادل حقي خلال حفله بالأهرامات على أنغام أغنية بابًا وسط تفاعل كبير من الحضور. 

وقدم عمرو دياب خلال الحفل، عددا كبيرا من أقوى أغانيه كما غنى عددا من أغاني ألبوم ابتدينا. 

وأعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards ترشيح عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025. 

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في أفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.  

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المناطق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة إفريقيا.

ويعتبر عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن.

يذكر أن عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

