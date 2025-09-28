الأحد 28 سبتمبر 2025
مناظرة جثة عامل قتل في المرج: طعنات بالقلب والرقبة سبب مصرعه

كشفت مناظرة نيابة المرج لجثة عامل لقي مصرعه علي يد جيرانه بطعنات متفرقة من سلاح أبيض في منطقة المرج، بسبب خلافات الجيرة، أن طعنات بالقلب والرقبة وراء الوفاة وتبين العثور علي جروح باليدين والارجل.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع المنطقة وسقوط أحدهم قتيلا، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ. 

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجيرانه، بسبب تعدي الطرف الأخير علي أحد أبناء الضحية فقاموا بطعنه عدة طعنات فأسقطوه غارقا في دمائه.   

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.  

