13 عامًا على رحيل "الولد الشقي" أحمد رمزي.. حبه للتمثيل وراء فشله في الدراسة.. قدم 80 فيلمًا معظمها في أدوار صديق البطل.. "حنان وحنين" آخر أعماله.. توفي في الساحل الشمالي

أحمد رمزى ، عرف فى السينما بالولد الشقي، تميزت أدواره بخفة الدم، عُرف بالوسامة والقوام الرياضى، ومن هنا تربع في قلوب الفتيات، اشتهر بأدوار صديق البطل، رحل فى مثل هذا اليوم من عام 2011، أي منذ 13 عاما.

قدم الفنان أحمد رمزى للسينما أكثر من ثمانين فيلما، جميعها مع كبار المطربين والنجوم المشاهير، منهم عمر الشريف فى صراع فى الميناء، احنا التلامذة، فريد الأطرش فى حكاية العمر كله، سعد عبد الوهاب فى علمونى الحب، عبد الحليم حافظ فى أربعة افلام هى: أيامنا الحلوة، بنات اليوم، الوسادة الخالية، أيام وليالى، لكنه عاش حبيسا للدور الثانى والسنيد لمعظمهم إلا فى فيلمين فقط حصل فيهما على دور البطولة هما: أنا وزوجتى والسكرتيرة مع زبيدة ثروت، القلب له أحكام مع فاتن حمامة.

فشل فى دراسته الجامعية

وُلد الفنان أحمد رمزى عام 1930 بالقاهرة لأب مصري يعمل طبيبا وأم إسكتلندية، التحق بكلية الطب ومنها إلى التجارة، ولشقاوته لم يستكمل تعليمه فى النهاية، ويحكى أحمد رمزى عن بداياته فيقول: أمي كانت حنونة للغاية وكانت تعشق مصر وتحب أهلها، وكان لها تأثير كبير فى تكوين شخصيتى، عشت طفولتى فى حى الزمالك، وكان عندنا فرقة كرة للشارع وكنت أنا الزعيم، وكانت الفرقة مكونة من اولاد البوابين وأبناء البقال، كم كانت أياما جميلة. لعبت بعد ذلك لنادى المختلط، الزمالك حاليا، مع حنفى بسطان وزقلط، لكن كنت فى الدراسة “تلميذ خايب”، حتى وأنا فى فيكتوريا كولدج بالاسكندرية، وبسبب حبى للتمثيل لاحقنى الفشل فى الدراسة.

أحمد رمزى مع إيمان فى فيلم علمونى الحب، فيتو



قدم أحمد رمزى مع زميلي الدراسة بمدرسة فيكتوريا كوليدج، الفنان عمر الشريف والمخرج يوسف شاهين دورا صغيرا في فيلم "شيطان الصحراء" عام 1955، عمل فيه أيضا مساعدا لمدير التصوير، ثم قدمه عمر الشريف الى المخرج حلمى حليم الذى اكتشفه، وقدمه في أول أدواره السينمائية في فيلم "أيامنا الحلوة" بمقابل 40 جنيها، ليكون محطة الانطلاق في مشواره الفني، وقدم بعده أعمالا سينمائية متنوعة وناجحة، كان آخرها فيلم "الأبطال" مع فريد شوقى.

واعتزل الفن ليعمل فى التجارة، ثم عاد إلى التمثيل عام 2000 بفيلم "الوردة حمراء" مع يسرا، وأنتج فيلم "برج المدابغ"، ولم يشارك فى تمثيله.

الفنان الراحل أحمد رمزى، فيتو

شارك أحمد رمزى فى أفلام عالمية، فقام بالتمثيل في الفيلم الإيطالى "سبرتاكوس" عام 1962 في دور أحد العبيد، ولم يظهر سوى في لقطتين فقط، فهاجمه النقاد على قبوله مثل هذه الأدوار الصغيرة بالرغم من نجوميته.



اتجه أحمد رمزى إلى الدراما فى مسلسلين؛ الأول "وجه القمر" مع فاتن حمامة، والثانى "حنان وحنين" مع عمر الشريف وحنان ليعتزل بعده الحياة الفنية تماما.

رحيل فى الساحل الشمالى

واتجه للعيش في فيلته بالساحل الشمالى مع زوجته وابنه وابنته، وقال: "مضت ليالى الصخب والسهر والحب ولن تعود، لقد مضت حياتى وأتمنى ختامها فى الساحل الشمالى بجوار البحر الذى أعشقه"، ليرحل عن عمر 82 عاما، فى مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 2012؛ إثر جلطة دماغية، وأوصى بدفنه في منطقة الساحل الشمالى.

