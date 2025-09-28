الأحد 28 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو دياب يرقص مع الموسيقار عادل حقي في حفله بالأهرامات (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أحيا الهضبة عمرو دياب حفل جديد في الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير.

ورقص عمرو دياب مع الموسيقار عادل حقي خلال حفله بالأهرامات على أنغام أغنية بابًا وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

حفل عمرو دياب في الأهرامات 

وقدم عمرو دياب خلال الحفل، عددا كبيرا من أقوى أغانيه كما غنى عددا من أغاني ألبوم ابتدينا.

وأعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards ترشيح النجم عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المناطق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة إفريقيا.

ويعتبر عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن.

يذكر أن عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

