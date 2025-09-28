الأحد 28 سبتمبر 2025
خارج الحدود

صراع محتمل، مجلس الأمن القومي في طهران يعلق على التغييرات المفاجئة بالقيادة الإيرانية

لافتة للحرس الثوري
لافتة للحرس الثوري في شارع بطهران، فيتو

ردّ مجلس الأمن القومي في طهران، مساء السبت، على تقارير حول تغييرات مفاجئة في القيادة الإيرانية ومطالبة القادة العسكريين بتحديد من ينوب عنهم حال حدث أي تهديد.

ونفت الأمانة العامة للمجلس الأنباء الرائجة حول إصدار توجيه لجميع المسئولين في إيران بتحديد "خلفاء" لهم في الرتب التالية، تحسبًا لأي أزمة أو صراع محتمل قد يترك البلاد في حالة فراغ إداري.

وأكدت الأمانة، في بيان لها، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن المجلس لم يصدر أي تعليمات من هذا النوع، وأن ما تم تداوله ما هو إلا "شائعات لا تتوافق مع الواقع".

وأوضحت أن هذه الشائعات قد تكون محاولة لإثارة القلق بين المواطنين، مؤكدة استمرار الحكومة الإيرانية في إدارة شؤون الدولة بشكل طبيعي، ودون أي تغييرات مفاجئة في القيادة.


وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تناقلت في وقت سابق، عن تحديد مسئولين خلفاء للمسؤولين الذين ربما يتم استهدافهم في حال تعرض البلاد لأي أزمة أو حرب محتملة.

وفي منتصف يونيو الماضي، تعرضت إيران لهجوم عسكري شنته إسرائيل، أسفر عن اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في الملف النووي، في حرب استمرت 12 يومًا.

وتمر إيران بحالة توتر مع القوى الغربية؛ بسبب قرب إعادة فرض العقوبات الأممية بعد تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يضع طهران في مواجهة مفتوحة مع الدول الغربية.
 

