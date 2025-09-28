عشرات القتلى والمصابين في تدافع جماهيري خلال مهرجان نجم سينمائي بالهند (فيديو)

قتل 36 شخصا على الأقل وأصيب نحو 50 آخرون في حادث تدافع وقع جنوبي الهند، السبت، خلال تجمع انتخابي لنجم السينما الذي انتقل إلى العمل السياسي جوزيف فيجاي، حسبما أفاد مسئول محلي.

وقال ما سوبراهمانيان وزير الصحة في ولاية تاميل نادو لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفا أن المصابين، وعددهم يزيد على 50، في حالة مستقرة.

وكان فيجاي يخاطب الحاضرين خلال تجمع في إقليم كارور، حين عمت الفوضى وأجبرته على وقف إلقاء خطابه.

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن قسما كبيرا من الحشد الذي أراد إلقاء نظرة خاطفة على فيجاي، اندفع نحو الحواجز التي تحوط المسرح، مما أدى إلى تدافع مميت.

36 DEAD.

8 CHILDREN.

16 WOMEN.



Murder by criminal negligence, VIP entitlement, improper planning at Actor Vijay’s rally in Karur, T.N. pic.twitter.com/jE7OWb7vUx — Shiv Aroor (@ShivAroor) September 27, 2025

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان إن الحادث "محزن للغاية. مشاعري مع العائلات التي فقدت أحباءها. أتمنى أن يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب".

وتتكرر حوادث التدافع المميتة في مناسبات تشارك فيها جموع في الهند، مثل المهرجانات الدينية.

وأدى تدافع في مهرجان كومبه ميلا الديني في يناير الفائت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين.

وفي يوليو 2024، لقي 121 شخصا مصرعهم خلال تجمع ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

