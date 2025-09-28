الأحد 28 سبتمبر 2025
مسئولو الإسكان يتابعون تقنين أراضى توسعات الشروق

مسئولو الإسكان
مسئولو الإسكان

استقبل المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، والمحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
وأكد نائب رئيس الهيئة على أهمية زيادة معدلات التقنين وعمل البرامج الزمنية والالتزام بها، بالإضافة إلى زيادة أعداد المواطنين دخول القرعات وتحسين سرعة الإنجاز فيها.
وقال المهندس أحمد على أهمية المواقف التنفيذية لأعمال المرافق، مثل شبكة المياه والشرب والصرف الصحي، والانتهاء منها في مناطق الرابية وجنيفة وجمعية السلام.
وأكد على دور الإدارة العقارية في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمتابعة المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين جهاز مدينة الشروق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وهدفت الزيارة لزيادة معدلات التقنين وعمل البرامج الزمنية والالتزام بها وزيادة أعداد المواطنين دخول القرعات، وتحسين سرعة الإنجاز في أعمال المرافق، تسهيل الإجراءات على المواطنين والمتابعة المستمرة لأعمال التنمية.
أكد المهندس بسام محمد فضل رئيس الجهاز أننا نعمل بأقصى جهودنا للوصول لأفضل الخدمات المقدمة للمواطنين في ملف التقنين.

