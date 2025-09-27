جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في شمال غزة

نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية شمال حي النصر غربي مدينة غزة، كما شن قصفا مدفعيا إسرائيليا شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم إلى 91، بينهم 48 في مدينة غزة.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

وأضاف المكتب الأممي في بيان اليوم السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 44 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

