وفد صيني رفيع المستوى يزور برنامج الأرز القومي بسخا

استقبل مركز بحوث الأرز بسخا، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس أكاديمية هونان للعلوم الزراعية بجمهورية الصين، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية، والأكاديمية، وفي اطار البدء في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز سبل التعاون البحثي المشترك، مع دولة الصين، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واستقبل الوفد الصيني الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد ابو اليزيد شتا مدير محطة سخا للبحوث الزراعية والدكتور بسيوني زايد زايد رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور حمدي الموافي رئيس مشروع الأرز الهجين.

وتفقد الوفد الصيني البرامج البحثية، حيث تعرف علي الاصناف التي طورها البرنامج والهجن المبشرة، حيث أبدى اعجابه بالأصناف والهجن وما حققته مصر من تطور في مجال الارز.

ومن جهته شدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، علي اهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الصينيه في مجال الارز الهجين المتحمل للملوحة والقلوية، لافتا الى استعداد المعهد للمضي قدما في التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.

