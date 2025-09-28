تعرف على سعر سبيكة الذهب 1 جرام في الأسواق

ننشر أسعار أرخص السبائك فى الأسواق، والتى من بينها سبيكة ذهب 1 جرام فى مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار السبيكة 1 جرام سعر يتراوح ما بين 6290 جنيه إلى 6395 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

من جهة أخرى، قام بنك ANZ بتغيير توقعاته لسعر الذهب خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام المقبل، ليشير إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه، حيث تواصل التوترات الجيوسياسية، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، ستعمل على تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

وارتفعت أسعار الذهب في جلسة الجمعة الماضية لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية متماشية مع التوقعات، وهو ما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 3759.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولار في وقت سابق من الأسبوع، وارتفع المعدن النفيس بنحو 2.5% خلال الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1% لتسجل 3809 دولار، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%.

وأعلن ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة والشاحنات والأثاث بدءًا من الأول من أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.