بعد نجاح تجارب تشغيل الأتوبيس الترددي.. ترقب لتشغيل المرحلة الثانية.. إقبال من الطلاب بسبب الاشتراكات المخفضة.. تراجع الزحام على الطريق الدائري

انخفضت خلال الفترة الماضية كثافات الركاب على الطريق الدائري بعد نجاح تجارب تشغيل الأتوبيس الترددي، والذى استوعب أعدادا كبيرة من الركاب ليساهم فى القضاء على الزحام والتكدس خلال المرحلة الأولى للتشغيل.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع فى التيسير على المواطنين، وخاصة الطلاب من خلال توفير اشتراكات طلابية مخفضة تجذب أعدادا كبيرة من الطلاب لاستخدام الأتوبيس الترددي.

بدأت وزارة النقل الخطوات النهائية تمهيدا لدخول المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي للخدمة خلال الفترة القادمة بعد نجاح التشغيل للمرحلة الأولى، والتى قدمت خدمات مميزة للركاب.

66 راكبا لكل أتوبيس ترددي و100 أتوبيس فى الساعة

وشهدت المرحلة الأولى نجاحا كبيرا، ومن المقرر أن يتم المشروع من خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويتم تسيير عدد 100 أتوبيس كهربائي سعة كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل (5 ميكروباص)، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، مشيرا إلى أنه قد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن زمن التقاطر سيكون 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

موعد تشغيل المرحلة الثانية لمشروع الأتوبيس الترددي

على صعيد آخر، من المتوقع أن يدخل المرحلة الثانية من المشروع الخدمة خلال الفترة القادمة. وقد وضعت وزارة النقل عددا من المحاور الرئيسية لتنفيذها؛ بما يساهم فى حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى.

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

وتعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها:

تقليل معدل الحوادث بعد منع الميكروباص من الوقوف على الدائرى

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري.

- إلغاء السلالم نهائيًّا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير.

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

عمل الأتوبيس الترددي

وأضاف: "الأتوبيس الترددي سيعمل في حارة منفصلة تمامًا، ويتوفر في كل المحطات خلال دقائق قليلة منتظمة"، لافتًا إلى أنه سيتم منع الميكروباص من السير على الطريق الدائري.

وسيلة مواصلات راقية

ولفت إلى أن الأتوبيس الترددي وسيلة مواصلات راقية ومحترمة مثل المونوريل.

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات العمل بالطريق الدائري:

- تجري على امتداد ١٠٦ كيلو مترات.

- تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه.

- تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج.

- عمل مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل التى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات، وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

- جار توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات.

- يساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

- تقليل زمن رحلات التنقل، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، والحد من الآثار البيئية السلبية.

- الطريق الدائري يعد من أهم الطرق في مصر.

- طوله 106 كيلو مترات، وتوجد كثافة مرورية عليه في مسافة تصل إلى 12 كيلو مترا.

- تم نقل المرافق، وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري.

- الانتهاء من توسعة معظم أجزاء الطريق الدائري في 30 يونيو 2021.

- العمل مستمر في تطوير الطريق الدائري رغم جائحة فيروس كورونا.

- رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائري.

- الطريق الدائري سيعمل على حدوث سيولة مرورية بجميع الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.