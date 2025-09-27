السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطليْن بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام لجلسة 2 أكتوبر المقبل. 

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة خلال وجوده بالعمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

وبالمعاينة تبين وجود كسر في باب الشقة وبعثرة محتوياتها، وبتشكيل فريق تحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتكوينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة المساكن وأرشدا عن المسروقات. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

