إصابة 5 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم حالات غير مستقرة جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

