تجدد الاشتباكات بين الجيشين التايلاندي والكمبودي على حدود البلدين

اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيشين التايلاندي والكمبودي عبر الحدود اليوم السبت، رغم اتفاق بين البلدين على وقف إطلاق النار في يوليو الماضي.

وقال الميجور جنرال وينثاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي: "في 27 سبتمبر بين الـ 00:12 ظهرًا والـ 30:12 ظهرًا تقريبًا، تلقى الجيش تقارير من منطقة الجيش الثاني، تفيد بأن الجنود الكمبوديين أطلقوا النار من أسلحة صغيرة، وقاذفات قنابل يدوية، على المواقع التايلاندية في تشونغ آن ما في مقاطعة أوبون راتشاثاني"، حسب صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية.

وأعلن وضع فرقة عمل سوراناري في حالة تأهب قصوى، وأمرها بالرد بشكل متناسب مع الوضع.

وأضاف المتحدث أن في الوقت الحالي، لا تقارير عن إصابات أو وفيات في صفوف القوات التايلاندية.

