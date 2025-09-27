السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تجدد الاشتباكات بين الجيشين التايلاندي والكمبودي على حدود البلدين

تايلاند
تايلاند

اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيشين التايلاندي والكمبودي عبر الحدود اليوم السبت، رغم اتفاق بين البلدين على وقف إطلاق النار في يوليو الماضي.

وقال الميجور جنرال وينثاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي: "في 27 سبتمبر  بين الـ 00:12 ظهرًا والـ 30:12 ظهرًا تقريبًا، تلقى الجيش تقارير من منطقة الجيش الثاني، تفيد بأن الجنود الكمبوديين أطلقوا النار من أسلحة صغيرة، وقاذفات قنابل يدوية، على المواقع التايلاندية في تشونغ آن ما في مقاطعة أوبون راتشاثاني"، حسب صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية. 

وأعلن وضع فرقة عمل سوراناري في حالة تأهب قصوى، وأمرها بالرد بشكل متناسب مع الوضع.

وأضاف المتحدث أن في الوقت الحالي، لا تقارير عن إصابات أو وفيات في صفوف القوات التايلاندية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحدود التايلاندية والكمبودية الجيشين التايلاندي الكمبودي المواقع التايلاندية تشونغ

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads