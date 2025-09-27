الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز بداية أكتوبر

تستقبل الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية المرشحة لجوائز الامتياز الصحفي في دورتها الأولى ابتداءً من الأول من أكتوبر وحتى الخامس عشر منه.

جائزة الامتياز الصحفي

تسلم الأعمال المنشورة في الفترة من ( أول يونيو وحتى نهاية سبتمبر) من قبل أصحابها إلى مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة.

الترشيحات لجوائز الامتياز الصحفي في الفنون الصحفية:

* الحوار الصحفي

* التحقيق الصحفي

* التغطية الخبرية

* الكاريكاتور

* المقال الصحفي

* العمود الصحفي

* الصورة الصحفية

* جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطورًا.

* جائزتا امتياز للإداري والعامل المثالي ( تقوم بترشيحهما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية).

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن إطلاق الجائزة في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوى المهني، بهدف حفز الجهود، وتثمين المواهب، وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية، مضيفًا أن الهيئة ستقيم لاحقا حفل لإعلان الفائزين بجوائز الامتياز (الربع سنوية) بمقر الهيئة، يدعي إليه رموز وشيوخ المهنة تكريما للمتميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.