السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز بداية أكتوبر

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

 تستقبل الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية المرشحة لجوائز الامتياز الصحفي في دورتها الأولى ابتداءً من الأول من أكتوبر وحتى الخامس عشر منه.  

جائزة الامتياز الصحفي 

 تسلم الأعمال المنشورة في الفترة من ( أول يونيو وحتى نهاية سبتمبر) من قبل أصحابها إلى مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة.
الترشيحات لجوائز الامتياز الصحفي في الفنون الصحفية:  
* الحوار الصحفي 
* التحقيق الصحفي 
* التغطية الخبرية 
* الكاريكاتور 
* المقال الصحفي 
* العمود الصحفي 
* الصورة الصحفية 
* جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطورًا.
* جائزتا امتياز للإداري والعامل المثالي ( تقوم بترشيحهما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية).   

 وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن إطلاق الجائزة في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوى المهني، بهدف حفز الجهود، وتثمين المواهب، وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية، مضيفًا أن الهيئة ستقيم لاحقا حفل لإعلان الفائزين بجوائز الامتياز (الربع سنوية) بمقر الهيئة، يدعي إليه رموز وشيوخ المهنة تكريما للمتميزين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للصحافة جوائز الامتياز الصحفي الوطنية للصحافة

الأكثر قراءة

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads