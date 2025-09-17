الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في الأميرية 24 سبتمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 24 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالتشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة به وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية. 

وكانت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما مصابا بطعنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة)، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بإبهام اليد اليمنى بنسبة 5%.  

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

