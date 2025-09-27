دون إنذار، عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي عنيف على مخيم الشاطئ بمدينة غزة

شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة ومفاجئة، ليل الجمعة السبت، على مخيم "الشاطئ" غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

واستهداف الطيران منزل يؤوي عشرات الأشخاص في المخيم، دون سابق إنذار، ما أدى لسقوط عدد من سكانه بين شهيد وجريح.

وكان من بين ضحايا القصف عدد من الأطفال، قضوا جراء الغارة، مع تواصل عمليات قصف إسرائيلية مكثفة على المناطق الغربية من مدينة غزة.



كما فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة في حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، في حين واصل عمليات قصف مدفعية مكثفة على مناطق حي الرمال ومناطق غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف على بناية سكنية في شارع الوحدة قرب مجمع الشفاء الطبي، كما دمر قصف إسرائيلي شقة سكنية تعود لمنظمة أطباء بلا حدود بحي الرمال في مدينة غزة.

وأعلنت المنظمة تعليق عملياتها في مدينة غزة، عقب القصف الإسرائيلي وتقدم آلياته العسكرية باتجاه وسط المدينة.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا. هذا آخر ما كنا نريده نظرًا للحاجات الهائلة في غزة"، بحسب ما ذكر في بيان له.



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 60 فلسطينيا منذ صباح الجمعة، معظمهم في مدينة غزة.

وكان من بين الشهداء 12 شخصا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية من مؤسسة غزة الإنسانية، حسبما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة.

وادعت منظمة غزة الإنسانية، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، أن "هذه الحوادث لا علاقة لها بمواقع المنظمة".

وتابعت: "عملية توزيع المساعدات سارت بشكل جيد دون أي حوادث في أو بالقرب من مواقعنا".

