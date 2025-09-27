السبت 27 سبتمبر 2025
وضعوهم تحت الملاحظة، أسماء مصابي انهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية (صور)

انهيار عقار الدخيلة
انهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية، فيتو

استقبل مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، 3 عمال أصيبوا بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، في انهيار سقف عقار مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة الدخيلة بحي العجمي، وذلك أثناء عملهم في العقار.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: وسام سيد “42 عامًا”، أحمد آدم “52 عامًا”، محمد عبد الحميد "63 عامًا"، جميعهم مقيمون بشارع الجيش بالدخيلة.

وجرى تشخيص حالتهم بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بواسطة اطباء المستشفى، ووضعهم تحت الملاحظة مع استقرار حالتها.

 

تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط سقف عقار بشارع الجيش ووجود مصابين  جراء الانهيار.

 

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وسقوط سقف الطابق الأول أثناء ترميمه، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بإصابات مختلفة.

وتقرر إخلاء السكان حفاظًا على سلامتهم لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

